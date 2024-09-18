Kirası en düşük şehirler belli oldu! İşte, kiraların 10 bin liranın altında olan yerler... Konut kiralarında yaşanan hızlı artışın ardından Türkiye’de kiraların en uygun olduğu şehirler belli oldu. Birçok yerde ateş pahası olan kiralar o şehirlerde 10 bin TL’yi geçmiyor. İşte, o şehirler...

Haber Merkezi

Türkiye genelinde hızla artan konut fiyatları kiralarında yükselmesine neden oldmuştu. Ortalama konut kira bedeli 10 bin liranın üzerinde seyrederken o şehirlerde kiraların ucuzluğu dikkat çekti.

Endeksa’nın yayınladığı verilere göre İstanbul’da ortalama kira oranı 23 bin 373 TL olurken kira oranın en yüksek olan il ise Muğla oldu.

Ortama kira bedeli 25 bin 500 lira olan Muğla’nın yanı sıra o şehirlerde kiraların 10 bin liranın altında olmasıyla dikkat çekti.

Özellikle birikim yapmak isteyenlerin kiradan kısmasına olanak sağlayacak bu şehirler 10 bin liranın altında kalan kiralarla ilgi odağı oluyor.

İŞTE, KİRALARIN 10 BİN LİRANIN ALTINDA KALDIĞI ŞEHİRLER...

1- Muş: 7 bin 670 TL

2- Kilis: 8 bin 397 TL

3- Kütahya: 9 bin 325 TL

4- Burdur: 9 bin 468 TL

5- Hakkari: 9 bin 516 TL

6- Kars: 9 bin 606 TL

7- Bingöl: 9 bin 806 TL

8- Bitlis: 9 bin 813 TL

9- Isparta: 9 bin 995 TL

10- Yozgat: 10 bin 454 TL