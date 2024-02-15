Kırışıklıklara veda ettirecek tarif! Sadece üç malzemeyle yüzünüz mermer gibi olacak… Yüz kırışıkları belli bir yaştan sonra oluşumu gittikçe artan cilt sorunlarının başında gelir. Ancak evinizde bulunan o üç malzeme ile hazırlayacağınız tarif kırışıkları alıp götürüyor…

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Güzellik ve bakım rutinleri evde hazırlanan doğal maskeler ile desteklenebiliyor. Yıllar geçtikçe yüzünüzde oluşan kırışıklıklardan şikayetçi olmamak çoğu kişi için ihtimal dışı olabiliyor.

Çoğu kadın aynaya baktığında yansımalarında gördükleri kırışıklardan kurtulmak ister. Yıllar geçtikçe oluşan bu kırışıklar için çeşitli kremler ve çeşitli bakım önerileri bulunur.

Medikal olarak tedavi yöntemi bulunan kırışıklar için evde sadece üç malzeme ile hazırlayabileceğiniz pratik bir yöntemde mevcut. Bir kere yaptığınızda devamı gelecek ve etkilerine şaşıracağınız bu yöntemi hazırlamakta oldukça basit.

Kırışıklara veda ettirecek tarif…

Güzellik be bakım rutinlerinize ekleyeceğiniz bu tarif ile kırışıklarınızın kökünü kazıyacaksınız. Bakım rutinlerinizi desteklemek isteyenler ve doğal bir yöntem arayanlar dermanınız muzda gizli.

Muz, içerdiği vitaminler ve antioksidanlar sayesinde cilt sağlığına katkıları olan bir meyvedir. İçeriğindeki antioksidanlar ve nemlendirici özellikler sayesinde cildinizin esnekliğini arttıracak ve kırışıklıklarınızda azaltıcı etkiler yaratacak.

Pratik ve doğal malzemelerle hazırlayacağınız bu muz maskesi, cildi beslerken aynı zamanda cilt tonunuzu eşitleyerek akne izlerinde de hafifletici bir etki sağlayacak.

İşte, genç ve canlı bir cilde giden yolda ilk adımı atmak için harika tarif…

Muzlu yüz maskesi

Malzemeler

Yarım olgun muz

Bir tatlı kaşığı yoğurt

Bir çay kaşığı bal

Hazırlık

Muzu iyice ezerek püre haline getirin.

Ezilmiş muzun içine yoğurdu ve balı ekleyin.

Malzemeleri homojen bir karışım elde edene kadar iyice karıştırın.

Uygulama

Yüzünüzü önceden temizleyin.

Hazırladığınız karışımı yüzünüze sürün, göz çevresini ve dudakları dikkatlice atlayın.

Maskeyi yüzünüzde 15-20 dakika kadar bekletin.

Ardından ılık su ile yüzünüzü durulayın.

Rutin cilt bakımınıza devam edin.