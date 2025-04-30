Kırkikindi yağışları nedir? Kırkikindi yağışları ne zaman başlar?

Hüseyin Topuz

Yaz mevsiminin yaklaştığı dönemlerde sıkça rastlanan kırkikindi yağışları, halk arasında adıyla olduğu kadar etkisiyle de dikkat çekiyor.

Yaz aylarına geçişte özellikle İç Anadolu’da sıkça karşılaşılan kırkikindi yağışları, halk arasında hem ismiyle hem de ani bastıran sağanaklarıyla biliniyor.

Peki, kırkikindi yağışları nedir, ne zaman ve hangi bölgelerde görülür? İşte detaylar...

Kırkikindi yağışları, genellikle Mayıs ayından itibaren haziran sonuna kadar etkili olan, öğle sonrası saatlerinde başlayan kısa süreli ve şiddetli sağanak yağışlardır.

Gök gürültüsü ve zaman zaman doluyla birlikte görülebilen bu yağışlar, çoğunlukla yerel nitelik taşır.

Adını, yaklaşık kırk gün boyunca ikindi vakitlerine denk gelen saatlerde görülmesinden alan bu yağışlar, özellikle tarım faaliyetleri açısından büyük önem taşır.

Toprağın nem dengesini sağlayan bu sağanaklar, bazı yıllarda sel riskini de beraberinde getirebilir. Meteoroloji uzmanlarına göre kırkikindi yağışları Türkiye’de en çok İç Anadolu Bölgesi’nde görülürken, Doğu Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde de zaman zaman etkili olabiliyor.

Yüksek sıcaklıkla yükselen nemli havanın aniden soğumasıyla oluşan bu yağışlar, yerel halk arasında artık mevsimsel bir alışkanlık olarak kabul ediliyor.