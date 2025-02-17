Kırmızı ete bir paket ekleyin, lokum gibi yiyin...

Yağmur Uçar

Kavurma yapmak için en etkili marinasyon yöntemini arıyorsanız, doğru yerdesiniz!

Ne soda, ne karbonat, ne süt...

Lokum kıvamında et yapmak için bir paket kullanmak yetiyor.

İşte şeflerin gizli tarifinden...

YUMUŞACIK YAPIYOR

Etin üzerine ince bir tabaka kabartma tozu serpin (yaklaşık 1/4 çay kaşığı her 500 gram et için yeterlidir).

İyi bir şekilde karıştırın: Kabartma tozu, etin her tarafına eşit şekilde dağılmalıdır.

Kabartma tozu etin üzerinde 15-20 dakika kadar bekletilmelidir. Daha uzun süre bekletmek, etin tadını değiştirebilir.

Bekleme süresi sonunda etin fazla kabartma tozunu yıkayın, ardından pişirme işleminize geçebilirsiniz.

Bu yöntem, etin daha yumuşak olmasını sağlar çünkü kabartma tozu etin üzerindeki proteinleri çözerek lifleri gevşetir. Ancak, dikkat edilmesi gereken en önemli şey, kabartma tozunu fazla kullanmamaktır.