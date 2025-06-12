Kırmızı Işık, Hız, Şerit İhlali… Trafikte hangi kamera ne işe yarıyor?

Haber Merkezi

Artık şehir merkezlerinden otoyollara kadar hemen her noktada karşımıza çıkan trafik kameraları, sandığımızdan çok daha fazla görevi yerine getiriyor.

Birçok kişi bu kameraların yalnızca hız ihlali ve kırmızı ışık cezası yazdığını düşünse de, aslında görev tanımları çok daha geniş.

Plaka tanıma sistemleri (PTS), Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS), MOBESE kameraları ve daha birçok farklı sistem hem trafiği düzenliyor hem de güvenliği sağlıyor.

Özellikle kritik noktalara yerleştirilen bu kameralar, olası kazaları önlemek, suçluları tespit etmek ve trafik akışını denetlemek amacıyla 7/24 çalışıyor.

İşte kamera şekilleri ve görevleri.

KARE KAMERALAR

Otoyollarda sıkça görülen kare biçimli radar kameraları, hız limitlerini aşan sürücüleri belirlemek için tasarlandı.

Gelişmiş radar teknolojisiyle donatılan bu sistemler, belirli bir mesafede aracın anlık hızını ölçerek ihlal tespit edildiğinde otomatik olarak ceza sürecini başlatıyor. Bu sayede aşırı hızın neden olduğu kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

BEYAZ YUVARLAK KAMERALAR

Şehir içi cadde ve sokaklara konumlandırılan beyaz yuvarlak kameralar, hatalı park yapan araçları izliyor.

Trafik akışını engelleyen, kaldırımları kapatan veya acil geçiş yollarını tıkayan araçlar bu sistem tarafından görüntüleniyor. Ceza yazım süreci otomatik işlerken, ihtiyaç duyulursa çekici yönlendirmesi de sağlanıyor.

SİYAH YUVARLAK KAMERALAR

Kamu güvenliği için stratejik noktalara yerleştirilen siyah yuvarlak kameralar, yüz tanıma ve plaka tanıma gibi ileri düzey teknolojilerle donatıldı.

Emniyet birimlerinin operasyonel çalışmalarında kritik rol üstlenen bu sistemler, suçluların takibi ve kayıp şahısların bulunmasında etkili bir izleme aracı olarak görev yapıyor.

24 saat esasına göre çalışan kameralar, özellikle kalabalık alanlarda yüksek çözünürlüklü görüntü kaydı yapıyor.

DİKDÖRTGEN RADAR KAMERALARI

Hoparlöre benzeyen görünümüyle tanınan bu kameralar, araçların belirli bir güzergah üzerindeki ortalama hızını hesaplıyor.

Kısa mesafede hızını düşürüp tekrar artırarak kural ihlali yapan sürücüleri tespit etmekte oldukça başarılı olan bu sistem, sürücülerin uzun mesafelerde de hız kurallarına riayet etmesini sağlıyor.

LED IŞIKLI DİKDÖRTGEN KAMERALAR

Trafik ihlallerinin tümünü gözlemleyebilen bu yüksek teknoloji ürünü kameralar, kırmızı ışıkta geçişten cep telefonu kullanımına, emniyet kemeri takmamaktan ters yönde seyretmeye kadar birçok kural ihlalini anında tespit ediyor.

LED ışıklı yapısıyla dikkat çeken bu kameralar, kural tanımayan sürücüler için caydırıcı bir görev üstleniyor. Elde edilen görüntüler, delil niteliği taşıyarak cezai işlemlerde kullanılıyor.