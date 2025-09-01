Kış ayları hangileridir? Türkiye'de kış ayları nelerdir?

Kış mevsimi, soğuk havaların hakim olduğu, doğanın dinlenmeye çekildiği ve yağışların arttığı dönem olarak bilinir.

Türkiye’de dört mevsim belirgin şekilde yaşandığı için kış mevsimi de kendine özgü özellikleriyle dikkat çeker.

Peki, kış ayları hangileridir ve kış mevsimi resmi olarak ne zaman başlar?

İşte kış mevsimi hakkında merak edilenler…

Kış mevsimi, 1 Aralık'ta başlar ve 28 Şubat'ta sona erer. Yani kış ayları Aralık, Ocak ve Şubat aylarını kapsar.

Bu dönemde sıcaklıklar en düşük seviyelere iner, kar yağışları sık görülür ve günler daha kısa, geceler ise daha uzundur.

Özellikle Ocak ayı, yılın en soğuk zamanı olarak bilinir. Türkiye’de kış mevsimi bölgelere göre farklı etkiler gösterir.

İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da yoğun kar yağışları ve dondurucu soğuklar görülürken, Ege ve Akdeniz kıyılarında daha ılıman bir kış yaşanır.