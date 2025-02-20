Kış aylarında en çok aranan bitki: Kilosu 2.000 TL'den satılıyor, bağışıklığı uçuruyor

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Havaların soğumasıyla birlikte Düzce’de bitki çaylarına olan talep arttı.

Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve soğuk algınlığına iyi geldiği bilinen ıhlamur, vatandaşların en çok tercih ettiği bitkisel ürünler arasında yer alıyor.

Düzce Damla’da yer alan habere göre; Atatürk Bulvarı’nda hizmet veren Hüma Aktar’ın sahibi Tuncay Arslan, ıhlamur satışlarının son dönemde büyük bir artış gösterdiğini belirtti.

KİLOSU 2.000 TL

Vatandaşların en çok tercih ettiği bitkinin ıhlamur olduğunu belirten Arslan, “Ihlamur ağacının yapraklarından yapılan çay içerisinde bulundurduğu antioksidan ve rahatlatıcı bileşenler sayesinde hem koruma sağlıyor hem iç ısıtıyor. Kış mevsiminin etkili olduğu bugünlerde sayısı artan soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara önlem için ıhlamur tercih ediliyor” dedi.

Yoğun talep gören ıhlamurun fiyatı ise dikkat çekiyor. 50 gramı 100 TL’den satılan ıhlamurun kilosu 2 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Uzmanlar, ıhlamur çayının en iyi şekilde fayda sağlaması için 5 dakika demlenip süzülerek ılık ya da sıcak şekilde tüketilmesini öneriyor.