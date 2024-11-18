Kış lastiği fiyatları 2024: Kış lastikleri ne kadar, kaç TL? 4 adet lastik fiyatı...

Yağmur Dinç

Kış lastikleri, soğuk hava koşullarında ve kar, buz gibi zorlu zeminlerde daha güvenli bir sürüş deneyimi sunmak için özel olarak tasarlanmış lastiklerdir.

Yaz lastiklerinden farklı olarak, kış lastiklerinin kauçuk bileşimi daha yumuşaktır, bu sayede düşük sıcaklıklarda sertleşmez ve yol ile daha iyi temas sağlar.

Ayrıca, kış lastiklerinin yüzeyinde derin ve geniş kanallar bulunur, bu da kar, buz ve suyun lastikten hızlıca tahliye edilmesini sağlayarak kayma riskini azaltır.

Birçok ülkede, kış şartlarının yoğun olduğu bölgelerde kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Ülkemizde de 1 Aralık'tan itibaren bu uygulama başlamaktadır.

Bu kapsamda, kış lastiği almak isteyenler ortalama bir fiyat araştırması yapıyor. "Kış lastiği ne kadar, kaç TL" sorusuna yanıt arıyor.

İşte ortalama kış lastiği fiyatları...

KIŞ LASTİĞİ FİYATLARI 2024

2024 yılı itibarıyla kış lastiklerinin fiyatları, marka, model, araç tipi ve lastiğin ölçülerine göre değişiklik göstermektedir. Ancak genel bir fiyat aralığı vermek gerekirse:

Ekonomik markalar: 1.000 TL - 2.000 TL arasında

Orta seviye markalar: 2.500 TL- 4.000 TL arasında

Premium markalar: 4.000 TL -11.000 veya daha fazla

Bu fiyatlar tek bir lastik içindir ve araç tipine göre (binek, SUV, ticari araç) fiyatlar farklılık gösterebilir.

Ayrıca, indirimler, kampanyalar veya mevsimsel fiyat dalgalanmaları da fiyatları etkileyebilir.

Yani, net fiyat için aracınızın lastik ölçülerine göre yerel bayilerden veya online platformlardan araştırma yapmanızda fayda var.