Kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği takmama cezası ne kadar?

Hüseyin Topuz

Türkiye şubat ayının başından itibaren soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altına girdi.

Bilindiği üzere Türkiye’de kış aylarında kış lastiği kullanımı belirli araçlar için zorunlu hale getirildi.

Trafik güvenliğini artırmak ve kazaların önüne geçmek amacıyla her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında belirli araç gruplarında kış lastiği takma zorunluluğu uygulanmaktadır.

Kış lastiği, trafiğe çıkacak sürücüler için oldukça büyük bir öneme sahip. Peki, kış lastiği takmama cezası ne kadar?

Kış lastiği takmama cezası ne kadar?

Kış lastiği takmayan ticari araç sürücülerine para cezası uygulanmaktadır. 2025 yılı için belirlenen ceza miktarı güncellenmiş olup, resmi duyurular dikkate alınmalıdır.

1 Aralık – 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan yolcu ve yük taşıyan ticari araç sahipleri, 2025 yılında 5.856 TL idari para cezası ile karşı karşıya kalmaktadır.

Erken ödeme yapıldığında yüzde 25 indirim uygulanarak ceza tutarı 4.392 TL’ye düşmektedir. Ayrıca, sürücülere 10 ceza puanı işlenmektedir.