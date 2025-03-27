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İstihdamı korumak ve işçilere destek olmak adına hayata geçirilen, Kısa Çalışma Ödeneği her ay hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor.

Bir süre çalışamayan işçilerin hak kazandığı kısa çalışma ödeneği bayramın yaklaşmasıyla birlikte erken yatırılıp yatırılmayacağı merak edilen ödemeler arasında yer alıyor.

Kısa çalışma ödeneği alan işçilerin gözü Ramazan Bayramı dolayısıyla erken ödemeye kilitlenmiş durumda. Kısa Çalışma Ödeneği erken yatacak mı? KÇÖ ne zaman yatacak?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Çalışanın işten çıkarılmasının önüne geçmek, istihdamı korumak için sağlanan kısa çalışma ödeneği nisan ayı için erken hesaplara geçecek. Ödemeden faydalananlar 28 Mart tarihinde bankadan veya PTT'den ücretlerini tahsil edebilecek.