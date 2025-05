Yağmur Uçar

Arada sırada yalan söyler misin? Kendine inandığın kadar dürüst müsün? Bunu test edelim.

'59 Seconds: Change Your Life in Less Than a Minute' (59 Saniye: Bir Dakikadan Daha Az Sürede Hayatınızı Değiştirin) kitabının yazarı psikolog Richard Wiseman, yalancı olup olmadığınızı ortaya çıkarabilecek kapsamlı bir test geliştirdi.

Yalan makinesi yok, kapsamlı psikolojik değerlendirme yok...

Bu test 'Q' Testi olarak adlandırılır ve beklenmedik bir şekilde kolaydır. Büyük bir "Q" oluşturmak için baskın elinizin işaret parmağını kullanın. Bu kadar. Ancak, Q harfinin kuyruğunu çizdiğiniz yön burada anahtardır.

Sağa mı yoksa sola mı doğru olduğu, sosyal bir bukalemun olmaya mı yoksa melek olarak dürüst olmaya mı daha çok meyilli olduğunuzu ortaya çıkaracaktır.

Q'nun kuyruğu sağa doğruysa, kişilik özellikleriniz kötü bir yalancı olduğunuzu ortaya çıkarır. Başkalarının algılarıyla daha az ilgileniyorsunuz ve kendinize özgü olmaya daha çok odaklanıyorsunuz. Toplumsal görünüşler tarafından değil, ahlak ve ilkeler tarafından yönlendiriliyorsunuz. Daha içe dönüksün. Samimiliğe değer veriyorsun.

Dürüst bir insan olma seçiminiz, aldatma arzusundan önce gelir. Ayrıca çevrenizdekiler üzerindeki etkinizin daha az farkında olabilirsiniz. Bu aynı zamanda aldatma konusunda özellikle yetenekli olmadığınızı gösterir.

Sonuç ne olursa olsun kendinize doğru bir versiyonunuz sunacaksınız.

Q kuyruğu sola işaret ediyorsa, kişilik özellikleriniz yalan söylemede yetenekli olduğunuzu gösterir. İnsanların sizi nasıl gördüğünün çok farkındasınız. Güçlü bir sezgiye sahipsiniz. Atmosferi ölçebilir, etrafınızdakilerin duygularını değerlendirebilir ve sosyal ortamlara hızlı bir şekilde uyum sağlayabilirsiniz.

Bu dış yönelim muhtemelen gerektiğinde gerçeği değiştirme, gerektiğinde hikayeler oluşturma ve anlatınızı koşullara uyacak şekilde ayarlama konusunda oldukça yetenekli olduğunuzu gösterir.