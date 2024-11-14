Kısmetse Olur’dan Survivor’a! O iki isim Survivor 2025 kadrosunda…

Haber Merkezi

TV8’in reyting rekortmeni yarışması Survivor’ın 2025 sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiği yarışma, hakkında ortaya atılan iddialarla gündemin nabzını tutmaya devam ediyor.

Survivor 2025 hakkında en çok merak edilenlerin başında yarışmacıların kimler olduğu yer alırken eski yarışmacılar adeta göz hapsine alınmış durumda.

Eski yarışmacılardan kimlerin katılım sağlayacağı merakla beklenirken bu sene YouTube üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur programıyla tanınan isimler hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı.

KISMETSE OLUR’DAN SONRA SURVİVOR!

Kısmetse Olur’un ilgi çeken isimleri arasında yer alan Luca Koçhisarlı ve Sedat Polat Survivor’a katılacakları yönünde çıkan haberleri sosyal medyada gündem oldu.

Kadro hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor oluşu Kısmetse Olur yarışmacılarının Survivor kadrosunda yer alıp almadıkları konusundaki belirsizliğini koruyor.