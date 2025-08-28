Kıyafetteki yağ lekesi nasıl çıkar? İşte en etkili çözümler

Günlük hayatta en sık karşılaşılan sorunlardan biri de kıyafetlere bulaşan yağ lekeleridir.

Yemek sırasında ya da mutfakta çalışırken oluşan bu lekeler, özellikle de hızlı müdahale edilmezse çıkarılması zor bir hale gelir.

Ancak doğru yöntemlerle yağ lekelerinden kısa sürede kurtulmak mümkündür.

Yağ lekesini çıkarmanın en etkili yollarından biri, lekeye hemen müdahale etmektir.

İlk adımda fazla yağı emmesi için kağıt havlu veya peçete ile nazikçe tampon yapılmalıdır. Ardından lekeli bölgeye bulaşık deterjanı, karbonat ya da talk pudrası uygulanarak yağın kumaştan çözülmesi sağlanabilir.

Deterjanlı suyla yıkama öncesi yapılan bu küçük işlemler, kıyafetin lekesiz kalmasına yardımcı olur.

Uzmanlara göre sıcak su kullanımı bazı kumaşlarda lekenin sabitlenmesine yol açabileceği için, her zaman ürünün yıkama talimatına dikkat edilmesi gerekir.

Doğru yöntem ve malzemelerle kıyafetlerdeki yağ lekeleri kısa sürede çıkarılabilir.