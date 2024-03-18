Kıyamet gibi gelişme! İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli hazırlıklı olsun: Marmara resmen kaynayacak... Dünya mevsim anormalleri ile mücadele ederken, Türkiye için de durum farklı değil. Marmara Denizi'nde su sıcaklığının uzun yıllar ortalamasına göre 3 derece daha yüksek olduğu açıklandı.

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Küresel ısınma, etkisini göstermeye devam ediyor.

Sıcaklık anormalleri, deniz sularını da etkiliyor.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'ndeki değişimleri düzenli olarak incelemek için dalış yapıyor.

Prof. Dr. Sarı, geçen hafta yaptığı dalışta Marmara Denizi'nin sıcaklığını 12 santigrat olarak ölçtü.

DHA'nın haberine göre; Sarı, bu verinin uzun yıllar gösterdiği ortalama durumuna göre 3 derece daha yüksek olduğunu açıkladı.

"Sıcaklıklar rekor kıracak"

Prof. Dr. Sarı, Marmara Denizi'nde su sıcaklıklarının uzun yıllar ortalamasından 3 derece daha yüksek olduğunu belirterek, "Su sıcaklıkları uzun yıllar ortalamasından 3 derece daha yüksek. Şu an 11, 12 derece civarında. Olması gereken su sıcaklığı ise 9 ya da en fazla 10 derece olmalıydı. Marmara, diğer denizlerimiz gibi ısınmaya devam ediyor. Bu sene böyle devam ederse rekor düzeyde su sıcaklıkları ile karşılaşmak sürpriz olmaz. Son dalışımı yaklaşık 1 hafta önce yaptım. Görüş mesafesi 2 buçuk 3 metre civarındaydı, görüş kötüydü. Yoğun bir plankton çoğalması var. Körfezlerden, kıyılardan suyun renginin sarıdan turuncuya, kahverengiden koyu yeşile dönmeye başladığını görüyoruz" dedi.

"Algler çoğalıyor"

Prof. Dr. Sarı, körfezlerden ve kıyılardan suyun renginin değiştiğini ve yoğun bir alg çoğalması olduğunu vurgulayarak şu sözleri kullandı: