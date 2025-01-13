Kıyıda oturan yandı! Saatler kaldı; kuvvetli gelecek

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi’ndeki kıyı şehirlerini etkisi altına alacak kuvvetli rüzgar konusunda uyarıda bulundu.

Özellikle Marmara Denizi’nde etkili olacak fırtına, kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşları zor durumda bırakabilir.

Uzmanların tahminlerine göre kuvvetli rüzgar, bugün öğle saatlerinde başlayacak.

1 GÜN SÜRECEK

MGM, yayınladığı uyarıyla Marmara Denizi'nde fırtınanın etkili olacağını duyurdu.

Bugün öğle saatlerinde başlayacak olan fırtına, yarın akşam saatlerine kadar devam edecek.

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı: