Kıymeti bilinmeyen meyve: Tansiyon ve şekerin kökünü kurutuyor!

Haber Merkezi

Türkiye'nin Mersin bölgesinde yetiştirilen guava, sindirim sistemine olan olumlu katkılarıyla biliniyor.

Bu meyve, bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlık sorununu önlemeye yardımcı oluyor.

Yüksek C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirirken, enfeksiyonlara karşı koruma sağlıyor.

Guava'nın sağlık yararları bununla sınırlı kalmıyor; kalp sağlığını destekleyici etkileri de dikkat çekiyor.

Guava, kan basıncını düzenleyerek hipertansiyon riskini azaltıyor. Potasyum içeriği sayesinde ise felç riskini düşürmeye yardımcı oluyor.

Beslenme uzmanları, guava'nın bu faydalarından yararlanmak için günlük diyetinize dahil etmenin önemli olduğunu ancak uygun koşullarda tüketilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

TÜKETİRKEN DİKKAT

Guava meyvesinin özellikle aç karna tüketiminin önerilmediği belirtilirken, hassas mideye sahip bireylerin bu durumu göz önünde bulundurmaları gerektiği vurgulanıyor.

Yüksek lif içeriğiyle bilinen guava, bağırsak sağlığına olumlu etkiler sağlarken, sindirim problemi yaşayan bireyler için dikkatli bir şekilde tüketilmesi öneriliyor.

Aç karnına guava tüketiminin, midedeki asit üretimini artırarak gastrit ve ülser gibi rahatsızlıklara yol açabileceği ifade ediliyor.

Bu nedenle, sindirim sistemi hassas olan kişilerin guava gibi lif açısından zengin meyveleri aç karna yememeleri tavsiye ediliyor.