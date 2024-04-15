Kızartma yağına ekleyin, kalıntıları mıknatıs gibi çekin... Kızartma yaptığınız yağı temizleyecek olan bu yöntem, yeniden kullanmanızı sağlayacak. Yağdaki kalıntıları toplayarak pırıl pırıl yapacak.

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Kızartma yapılan yağı dökmek yerine yeniden kullanmak mümkün.

Tasarruf etmek önemli ancak yağdaki kalıntıları arındırmak gerekir.

Kızartma kalıntılarını temizlemek için pratik ve etkili bir yöntem mevcut. Bu yöntem sayesinde yağınız hiç kullanılmamış gibi olacak.

Kirli yağ nasıl temizlenir? Yanmış sıvı yağ nasıl temizlenir? Kızartma yağı nasıl yenilenir? Nişasta ile kızartma yağı nasıl temizlenir? gibi soruların yanıtı haberimizde...

İşte kızartma yağını temizleme formülü...

Yağı temizlemek ve yeniden kullanmak için 2 yemek kaşığı nişasta ve 1 bardak suyu iyice karıştırın.

Tencerede altını yakmış olduğunuz kirli yağınızın içine nişasta ve su karışımını yağın kızmaya başladığı anda yavaş yavaş kaşıkla dökün.

İyice kızan yağ içerisinde kalıplaşan nişasta karışımını tamamen yağ içerisinden çıkartabilir ve ocağınızın altını kapatabilirsiniz.

Nişasta yağdaki tüm birikmiş yemek artıklarını, farklı yağları, yanmış yerleri tıpkı bir mıknatıs gibi çekecek ve yağınızı ilk kez kullanıyormuş gibi tertemiz yapacak.