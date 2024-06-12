Kızartma yağını dökenler üzülecek, artık altın kadar değerlendi… Kızartma yağlarını hemen herkes atık olarak ayırırlar. Ancak kızartma yağları artık sadece bir atık değil aynı zamanda birçok alanda kullanılabilecek bir araç haline geldi. Altın değerine gelen kızartma yağından bakın neler elde ediyorlar…

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Sıfır atık projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmayla birlikte kızartma yağ atıklarının değeri altında yarışacak noktaya geldi. Lise öğrencileri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kızartma yağlarının yeni kullanım alanları bulundu.

Kütahya Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin Sıfır Atık Projesi kapsamında değerlendirdikleri kızartma yağları araçlardan, ısınmaya kadar birçok alanda kullanılabilecek noktaya getirildi.

Biyodizele dönüştürdüler…

Proje kapsamında, İl Milli Eğitim​​​​​​​ Müdürlüğünün desteğiyle başlatılan atık yağ toplama kampanyasında öğrenciler ve öğretmenler, litrelerce atık yağ topladı. Proje Koordinatörü Usta Öğretici Mehmet Bozkurt, atık yağları geri dönüştürerek ekonomiye kazandırma amacıyla öğrenci ve öğretmenlerin birlikte çalıştığını belirtti.

Mehmet Bozkurt, “Daha sonra atık yağlardan neler yapabiliriz diye araştırma yaparken biyodizel üretme fikri ortaya çıktı. Bilindiği üzere dünya ve ülkemiz petrol ürünlerine bağımlı halde. Bundan da yola çıkarak geri dönüşümü sağlamak adına böyle bir girişimde bulunduk. Bunun üzerinde AR-GE çalışması yaparak belli bir standarda ulaştık. Araçlara uyumunu artırmak adına içindeki kimyasalları düzenleyip saflaştırarak biyodizeli üretmeyi başardık. 1 litre atık yağdan 90 ml biyodizel üretiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bozkurt, biyodizel üretiminde çevreye duyarlılığın önemine değinerek, “Biyodizeli üretirken olabildiğince çevreye zararsız üretmemiz gerektiğinin de farkında olarak araçlarımızda denedik. Araçların partikül filtreleri, EGR dönüşüm sistemlerine de zarar vermeden üretmeyi başardık” dedi.