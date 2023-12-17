Kızartma yaparken 1 kaşık ekleyin, patlıcanlar ne kararacak ne de yağ çekecek Patlıcan kızartmanın püf noktası buymuş! Bu yöntemle kızarttığınız patlıcanlar yağ çekmeyecek ve kararma yapmayacak. Tavaya 1 kaşık eklemeniz yeterli.

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Patlıcan, hem lezzeti hem de besleyici özelliğiyle en çok tercih dilen sebzelerden bir tanesi.

Hemen hemen her türlü pişirme teknikliğiyle sofraların vazgeçilmezi. Oturtmasından salatasına kadar ev hanımlarının menülerinden eksik olmuyor.

Patlıcanın çeşitli yemeklerde kullanımı oldukça yaygın olmasına rağmen, kızartma aşamasında ortaya çıkan kokular ve yağ çekme sorunları bazı kişileri endişelendirebiliyor.

Ancak ev hanımlarının sıklıkla karşılaştığı bu endişeler artık son buluyor. Bu yöntem sayesinde patlıcanlarınız ne kararacak ne de fazla yağ çekecek!

Patlıcanlarınızı böyle kızartın

Patlıcan kızartmasının kararmaması ve yağ çekmemesi için;

Öncelikle patlıcanları güzelce yıkayın. Ardından bol tuzlu ve soğuk suyun içerisinde bekletin. Böylelikle patlıcanların acılığı gidecektir. Patlıcanlarınızı doğradıktan sonra tekrardan tuzlu ve soğuk suyun içerisine koyun.

Bu esnada tavaya sıvı yağ ekleyin. Eğer zeytinyağı tercih ederseniz patlıcanlarınız daha az yağ emecektir. Yağ kızarmadan içerisine 1 çay kaşığı sirke ekleyin. Ardından patlıcanlarınızı kızartabilirsiniz.