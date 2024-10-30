Kızılay haftası nedir? Kızılay haftası ne zaman?

Hüseyin Topuz

Kızılay Haftası, Türkiye'de her yıl kutlanan önemli bir etkinliktir. Bu hafta, Türk Kızılayı'nın kuruluşunu ve insani yardım konusundaki özverisini vurgulamak amacıyla düzenlenmektedir.

Kızılay, 1868 yılında Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulmuş ve o günden bu yana, savaş, doğal afet ve sosyal yardıma ihtiyaç duyan bireyler için kritik bir rol üstlenmiştir.

Bu hafta boyunca, Kızılay'ın hizmetlerini ve misyonunu daha iyi anlamak için bir fırsat sunulmaktadır.

Kızılay Haftası, Türkiye’de her yıl 29 Ekim ile 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan bir etkinliktir.

Bu hafta, Türk Kızılayı'nın kuruluşunu ve insanlara yardım etme misyonunu kutlamak amacıyla düzenlenir.

Kızılay, afet ve acil durumlarda yardım sağlama, sağlık hizmetleri sunma ve sosyal yardımlarda bulunma gibi birçok alanda faaliyet gösterir.

Kızılay Haftası boyunca, toplumda kan bağışı, gönüllülük ve insani yardım konularında farkındalık artırmak için çeşitli etkinlikler düzenlenir.