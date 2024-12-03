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Haber Merkezi

Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın yer aldığı dizi, sürükleyici hikayesiyle yine çok konuşuldu.

Son bölümde yaşananlar dizide taşları yerinden oynattı. Diziden yeni fragman yayınlandı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bıçaklanan Ömer’in hastaneye kaldırılması, Kıvılcım ile arasındaki aşkı yeniden alevlendirdi.

Diğer yandan Firaz’ın Nursema’dan yardım istemesi, olayları farklı bir yöne sürüklüyor. Nursema’nın Firaz ve İmam’ı karşı karşıya getirdiği sahne, dikkat çekti. Firaz’ın kurtulup kurtulamayacağı ise izleyicilerin merak konusu oldu.

Görkem, bebeğinin ölümünü kabullenemiyor. Hastanede ise bebeğini kaybettiğini öğrendiğine Doğa da şahit oluyor. Görkem’in gerçek yüzü ortaya çıkacak mı?

İşte Kızılcık Şerbeti 79. bölüm 2. fragman...