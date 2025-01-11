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Haber Merkezi

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, heyecan dolu bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerini Ceren Karakoç, Barış Kılıç ve Evrim Alasya gibi usta isimlerin paylaştığı dizi, son yayınlanan bölümüyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Özellikle Nilay’ın vedası, hem hayranları üzdü hem de dizinin seyrine dair büyük bir merak uyandırdı.

Diziden beklenen fragman geldi. Peki, yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor?

YENİ ALEV GELDİ

Dizinin yeni fragmanında Nilay'ın vedası aileyi yıktı. Diziye Işıl karakteriyle ünlü oyuncu Ece İrtem dahil oldu.

Alev'e olan benzerliğiyle dikkat çeken Işıl'ın diziye katkıları merak ediliyor.

Öte yandan Nursema, Firaz'ın kendisine olan duygularını öğreniyor. İşte Kızılcık Şerbeti 84. bölüm 1. fragman...