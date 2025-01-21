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Haber Merkezi

Ceren Karakoç, Barış Kılıç ve Evrim Alasya’nın başarılı performanslarıyla göz dolduran Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle yine sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Her anı duygu yüklü olan Kızılcık Şerbeti, bu hafta da izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Bakalım yeni bölümde hangi sırlar açığa çıkacak, hangi karakterler arasında beklenmedik olaylar yaşanacak? Kızılcık Şerbeti bu hafta yine çok konuşulacak!

NURSEMA VE FİRAZ YAKINLAŞIYOR

Dizinin yeni bölümünde Işıl, ünal ailesiyle tanışıyor. Abdullah ve Işıl arasında neler olacağı ise merak konusu.

Öte yandan İlhami’ye olan duygularını itiraf eden Nursema, İlhami tarafından kibarca reddediliyor. Pembe’nin araya girmesiyle işler daha da karışacak.

Son sahnede Nursema’nın Firaz’la olan yakınlaşması büyük yankı uyandırdı. İşte Kızılcık Şerbeti 85. Bölüm 2. Fragmanı…