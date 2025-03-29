Haber Merkezi
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle yine sosyal medyanın gündemine oturdu.
Başrollerini Ceren Karakoç, Barış Kılıç ve Evrim Alasya'nın paylaştığı dizi, final sahnesiyle izleyicileri adeta ekran başına kilitledi.
Özellikle Kıvılcım ve Ömer'in bebeği kafalarda soru işareti bıraktı.
Diziden yeni fragman geldi, bakın yeni bölümde neler olacak.
PEMBE GERÇEKLERİ ÖĞRENİYOR
Kıvılcım ve Ömer’in bebeği, zorlu sürecin ardından hayata tutundu.
Diğer yandan, Doğa’nın Ünal evine geri dönüşü herkesi şaşırttı. Bu beklenmedik gelişme sonrası Doğa’yı nelerin beklediği merak konusu.
Bu sırada Nilay, Pembe’ye gerçekleri bir bir anlatıyor. İşte Kızılcık Şerbeti 95. Bölüm fragmanı...