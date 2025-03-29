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Kızılcık Şerbeti 95. bölüm fragmanı: Nilay, bombayı patlatıyor! "Seni aldatıyor"

Kızılcık Şerbeti 95. bölüm fragmanı: Nilay, bombayı patlatıyor! "Seni aldatıyor" Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, yayınladığı yeni fragmanıyla yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Pembe her şeyi öğreniyor. İşte Kızılcık Şerbeti 95. bölüm fragmanı…