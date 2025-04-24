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Haber Merkezi

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle izleyicilere adeta duygu seli yaşattı.

Pembe’nin ani vefatıyla yıkılan ailede sular durulmazken, Mustafa’nın akıl hastanesine yatırılması herkesi derinden sarstı.

Nursema’nın gözle görülür değişimi ise dizinin en çok konuşulan sahneleri arasında yer aldı.

Ceren Karakoç, Barış Kılıç ve Evrim Alasya’nın etkileyici performanslarıyla ekranlara gelen yapım, dramatik olaylarla yine çok konuşuldu.

Diziden yeni fragman geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak…

ABDULLAH NİKAH KIYDI

Dizinin yeni bölüm fragmanında Fatih ve Defne'nin yakınlaşması tepkilere yol açıldı. Fatih, Doğa'yı tekrar aldatacak mı?

Öte yandan Pembe'nin ölümünün daha 40'ı çıkmadan, Abdullah bombayı patlattı. Işıl'la evlendiğini açıkladı. Peki, evdekiler bunu nasıl karşılayacak?

İşte Kızılcık Şerbeti 98. bölüm 2. fragman...