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Haber Merkezi

Show TV ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle sosyal medyada gündem olmayı başaran Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle yine izleyiciyi ekrana kilitledi.

Dramatik gelişmelerin ve sarsıcı kararların damga vurduğu yeni bölümde, Işıl ile Abdullah’ın sürpriz bir şekilde nikah kıyması adeta bomba etkisi yarattı.

Bölümün bir diğer dikkat çeken sahnesi ise Fatih ile Defne arasında yaşanan duygusal yakınlaşma oldu.

Diziden yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise tansiyon daha da yükseliyor.

BERİL SÖNMEZ'İ DENİZE İTİYOR

Dizinin yeni bölümünde Kıvılcım, Beril'in gizli yönlerini öğreniyor. Annesinin Beril'le görüşmesini istemiyor.

Ancak Beril, Sönmez'in durumundan faydalanıp dışarı çıkaracak. Sönmez'i denize itecek. Peki, Sönmez ölecek mi?

Diğer yandan Fatih, Defne ile bir mekanda karşılaşıyor. Sarhoş olan Defne'yi toplamaya çalışırken ikili daha da yakınlaşıyor. Bu ilişki ortaya çıkacak mı?

İşte Kızılcık Şerbeti 99. bölüm 2. fragman...