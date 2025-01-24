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Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Yeni bölüm yayınlanacak mı? 24 Ocak Show TV yayın akışı

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Yeni bölüm yayınlanacak mı? 24 Ocak Show TV yayın akışı Milli yas nedeniyle birçok dizi bu hafta yayın hayatına ara verdi. Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti için de izleyiciler merak içinde. Peki, bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte detaylar…