Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Yeni bölüm yayınlanacak mı? 24 Ocak Show TV yayın akışı
Haber Merkezi

SHOW TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti hakkında izleyicilerin merakı arttı.

Bolu Kartaltepe’de yaşanan otel yangını sonrası ilan edilen 1 günlük milli yas, televizyon yayın akışlarını etkiledi

Birçok dizi, kanalların yaptığı düzenlemelerle yayın akışından kaldırıldı.

Peki, milyonları ekrana kilitleyen Kızılcık Şerbeti bu hafta yayınlanacak mı? İşte 24 Ocak Show TV yayın akışı…

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI?

Show TV yayın akışında bu akşam Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü yer alıyor.

Bolu Kartaltepe’de yaşanan üzücü olayın ardından televizyon yayın akışlarında bazı değişiklikler yaşanmıştı. Ancak Show TV’nin yayın planına göre Kızılcık Şerbeti bu akşam, kaldığı yerden devam edecek.

Eğer farklı bir açıklama yapılırsa, gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

24 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti Yeni Bölüm

00:15 Bahar

02:45 Siyah Kalp

04:45 Sandık Kokusu

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Kübra Kireççi
Editor