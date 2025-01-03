Kızılcık Şerbeti bugün var mı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 3 Ocak Show TV yayın akışı

Haber Merkezi

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, her Cuma akşamı ekrana gelen yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Ancak bu hafta yılbaşı tatili nedeniyle birçok dizinin yayın takviminde değişiklikler yaşandı.

Bu durum, dizinin tutkunlarını “Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı?” sorusuna yöneltti.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümde nefes kesen gelişmeler yaşanmış, dizideki patlama olayı izleyiciyi ekran başına bağlamıştı.

Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte Show TV yayın akışı…

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI?

Bu hafta yeni yıl olması sebebiyle dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Kızılcık Şerbeti dizisine de bir hafta ara verildi.

Kızılcık Şerbeti yeni bölümü ise 10 Ocak 2025 Cuma akşamı Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

3 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:45 Sandık Kokusu

09:45 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Başkan (TV'de ilk)

22:15 Başkan

00:30 Kızılcık Şerbeti (Tekrar Bölüm)

02:45 Üç Gelin Altı Damat