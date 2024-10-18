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Her hafta Cuma günü Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti, ilk bölümden itibaren izleyenleri büyülüyor.

Dizide heyecan dinmiyor. Her bölümüyle ayrı bir şoka sokan Kızılcık Şerbeti, bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak.

Dizide gelişmelerin ve karakterlerin yanı sıra en çok merak edilen konulardan biri de çekim mekanları oldu.

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Son zamanların popüler dizisi Kızılcık Şerbeti, ofis sahneleriyle dikkat çekiyor. Bu sahnelerin çekildiği yer ise, İstanbul’un tarihi dokusunu koruyan Karaköy’deki Salt Galata binası.

Fransız Levanten mimar Alexandre Vallauri tarafından 19. yüzyılda Bank-ı Osmanî-i Şahane için tasarlanan bu tarihi yapı, bir zamanlar Osmanlı Bankası’nın genel müdürlüğüydü.

2011 yılında gerçekleştirilen kapsamlı restorasyon çalışmalarıyla Salt Galata, sanat ve kültür merkezi olarak yeniden hayat buldu.