Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 33. haftasında deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a konuk oluyor.

Euroleague'deki son maçında Maccabi'yi 90-88 mağlup eden Anadolu Efes bu sezon 18 galibiyet ve 14 mağlubiyet aldı.

Avrupa arenasındaki 869. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 868 karşılaşmada 490 galibiyet ve 378 yenilgi aldı.

İki ekip arasında sezonun ilk yarısındaki mücadeleyi temsilcimiz Anadolu Efes sahasında 89-67 skor ile kazanmıştı.

Basketbolseverler Kızılyıldız ile Anadolu Efes arasında oynanacak müsabakanın detaylarını öğrenmek için araştırmalarına hız kazandırdı.

Peki, Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı ne zaman?

Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı 4 Nisan 2025 Cuma günü saat 21:00'de oynanacak.

Belgrad Arena'da oynanacak olan Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.