Klima çarpmasına ne iyi gelir? Klima çarpmasına karşı doğal çözümler

Yaz aylarında serinlemek için sıkça tercih edilen klimalar, yanlış kullanım sonucu “klima çarpması” olarak bilinen sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Ani sıcak-soğuk geçişleri, uzun süre klimanın karşısında oturmak ya da yüksek soğutma ayarında çalıştırmak, kas ağrısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve üşüme gibi şikayetlere neden olabiliyor.

Peki, klima çarpmasına ne iyi gelir? İşte uzmanların önerileriyle klima çarpmasına karşı alabileceğiniz önlemler...

Klima çarpması, halk arasında sıkça görülen ve çoğu zaman hafife alınan bir sağlık problemidir.

Ani ısı değişimi vücudun bağışıklık sistemini etkileyerek kas tutulmaları, boğaz enfeksiyonları ve solunum yolu şikayetlerine zemin hazırlayabilir.

Klima çarpmasına iyi gelebilecek yöntemler arasında öncelikle klimanın doğrudan vücuda üflemesini engellemek yer alıyor.

Eğer klima çarpması yaşadıysanız aşağıdakileri uygulayın;

Odanın sıcaklığını dengeleyin: Aşırı soğuk ortamdan uzaklaşarak vücudunuzu ılık bir ortamda dinlendirin.

Sıcak duş alın: Kaslarda oluşan ani kasılmaları hafifletmek için ılık veya sıcak bir duş rahatlatıcı etki sağlar.

Bol su tüketin: Klima, ortamı kuruttuğu için vücudun sıvı kaybetmesine sebep olabilir. Bol su içerek kaybolan sıvıyı yerine koyun.

Hafif egzersiz yapın: Boyun, omuz ve sırt bölgesini esneten egzersizler kas tutulmalarını azaltabilir.

Bitki çayları tüketin: Zencefil, ıhlamur gibi bitki çayları bağışıklığı destekler ve boğazı yumuşatabilir.

Eğer yüksek ateş, uzun süren ağrı veya solunum güçlüğü gibi şikayetleriniz varsa mutlaka bir doktora başvurmanız önerilir.