Klorat nedir? Klorat zararları nelerdir?

Hüseyin Topuz

Coca-Cola geçtiğimiz hafta bazı Avrupa ülkelerinde satışa sunulan ve yüksek miktarda klorat tespit edilen içecekleri geri çağırmıştı.

Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı, Coca-Cola Europacific Partners Belçika'nın ürettiği çeşitli ürünleri aşırı klorat seviyeleri nedeniyle toplatma kararı aldığını açıkladı.

Klorat, klor bazlı dezenfektanların su arıtma ve gıda işlemede kullanılması sonucu ortaya çıkıyor.

Yaşanan bu gelişmenin ardından klorat hakkında aramalar hız kazandı. Kloratın ne olduğu ve zararları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı.

Peki, klorat nedir ve zararları nelerdir? İşte merak edilenler...

Klorat Nedir?

Kloratlar, klorik asidin tuzları olup güçlü oksitleyici kimyasal bileşiklerdir. Genellikle potasyum klorat, sodyum klorat ve baryum klorat gibi formlarda bulunur. Tarım, patlayıcı üretimi, kibrit, boyalar ve dezenfektanlar gibi birçok alanda kullanılırlar.

Kloratın Zararları Nelerdir?

- Kloratlar yüksek miktarda alındığında vücutta oksijen taşıma kapasitesini düşürerek zehirlenmelere neden olabilir.

- Kanın oksijen taşıma yeteneğini azaltır, bu da nefes darlığına ve organ hasarına sebep olabilir.

- Güçlü oksitleyici oldukları için yanıcı maddelerle temas ettiğinde patlama riski taşırlar.

- Kontrollü kullanım sağlanmazsa yangınlara ve kazalara sebep olabilir.

- Su kaynaklarına karıştığında bitki ve sucul canlılar için toksik etkiler gösterebilir.

- Tarımda aşırı kullanımı, toprak ve su kirliliğine yol açarak ekosisteme zarar verebilir.

- Klorat bileşikleri solunduğunda akciğerlere zarar verebilir, tahrişe ve solunum güçlüklerine neden olabilir.

- Ciltle temas ettiğinde tahriş, kızarıklık ve yanma hissi oluşturabilir.

- Uzun süreli maruziyet, böbrek ve karaciğer hasarı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

- Bazı klorat bileşikleri kansere neden olabilecek potansiyel riskler taşır.