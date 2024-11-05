Klozete streç film sarın, bir kuruş harcamayın...

Yağmur Dinç

Klozet tıkanması, evde karşılaşılan yaygın sorunlardan biridir ve genellikle birkaç farklı nedenden dolayı meydana gelir.

Klozetin tıkanmasının başlıca sebepleri arasında aşırı kağıt kullanımı, yabancı cisimlerin düşmesi veya borularda meydana gelen tıkanıklıklar yer alır. Bu durumda, klozetin düzgün çalışmaması ve suyun geçişi engellenmesi gibi sorunlar yaşanabilir.

Bu durumdan ustasız yani maliyetsiz kurtulmak isteyenler toplansın!

Streç film yöntemi sayesinde, giderler şıp diye açılacak...

POMPA ETKİSİ

Streç filmi klozetin üzerine yerleştirerek, klorak veya sıcak su karışımını klozete dökün.

Streç film, sıcak suyun buharlaşarak basınç oluşturmasına engel olur ve suyun tıkanıklığı çözmeye yardımcı olabilir.

Bir süre bekledikten sonra, sifonu çekmeyi deneyebilirsiniz.