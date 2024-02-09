Klozetin o parçası bakın ne işe yarıyormuş! Kimsenin aklına gelmez... Ev temizliğinin en önemli kısımlarından biride tuvalet temizliğidir. Vereceğimiz bu tavsiye ile klozetinizi artık daha hijyenik olarak temizleyebilirsiniz.

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Ev temizliğindeki en hayati noktalardan olan tuvalet temizliği, kesinlikle göz ardı edilemez. Tuvalet temizliği yapmak pek çoğumuz için istenmeyen bir iş olsa da, hijyen gereklilikleri bizi bu işi yapmaya mecbur bırakıyor.

Klozet kapağını çamaşır suyuyla silsek bile, aslında düşündüğümüz kadar etkili bir temizlik sağlamayabiliriz.

Çoğu insanın haberdar olmadığı bir tuvalet temizleme yöntemi bulunuyor.

Özellikle klozet kapağının temizliği konusunda farkında olmadan hatalar yapabiliyoruz.

HouseDigest'e göre, aslında tuvalet temizliği oldukça basit bir işlem. İşte evde klozet temizliğini kolaylaştıracak o yöntem...

En Hijyenik Klozet Temizleme Yöntemi

Klozet kapağının menteşelerinin açılabildiğini çoğu insan bilmez. Bu menteşeler oturma kısmının arka tarafında bulunur ve bölgenin etkili bir şekilde temizlenebilmesi için kaldırılması gereken önemli detaylardandır.

Menteşelerin etrafını temizlemeye çalışırken, genellikle sünger veya temizlik ürünü, menteşenin klozetle birleştiği alanın iç kısmına nüfuz edemez. Bu nedenle, menteşeyi çevirerek açtığınızda, genellikle etrafında bir kir birikimi olduğunu fark edersiniz.

Öncelikle, kapağın kapalı olduğundan emin olun, çünkü bu, menteşelere kolay erişim sağlar. Daha sonra, menteşeleri üstten kavrayın ve kapakları dikkatlice yukarı doğru çekin. Menteşelerin tuvalete bağlandığı yerleri açığa çıkaracak şekilde hafifçe geriye katlayın. Ardından, temizlik için yeterli alan sağlamak amacıyla oturağı tuvaletin arkasından çekin.

Seçtiğiniz temizleyiciyi bu bölgeye püskürtün ve lekeler tamamen kaybolana kadar iyice silin. Bu fırsattan yararlanarak menteşeleri de temizleyebilirsiniz.

Daha sonra, menteşeleri deliklere hizalayabileceğiniz yere kadar oturağı geri kaydırarak oturağı tekrar tuvalete monte edin. Menteşeler doğru şekilde hizalandığında, onları tekrar yerlerine yerleştirin.