Kobe Bryant’ın formasına servet ödediler! Fiyatı dudak uçuklattı: Tarihin en pahalı formaları arasında

Haber Merkezi

NBA’nın efsaneleri arasında ilk sıralarda yer alan Kobe Bryant’ın NBA’e ilk adım attığında giydiği forma açık artırmaya çıktı.

1996 yılında giydiği Los Angeles Lakers forması Sotheby’s Müzayede Evi tarafından satışa çıkarıldı. Koleksiyonerler tarafından yoğun bir ilgiyle karşılanan forma rekor fiyata alıcı buldu.

Kobe Bryant’ın 16 Ekim 1996’daki hazırlık maçı ve 3 Kasım 1996’daki normal sezon NBA debütleri de dahil olmak üzere yedi farklı maçta giydiği bu forma satış bedeliyle tarihin en pahalı dördüncü forması oldu.

TARİHİN EN PAHALI FORMALARINDAN OLDU

Koleksiyonerler tarafından yoğun bir ilgiyle karşılaşan forma Sotheby’s Müzayede Evi tarafından yapılan açıklamaya göre, tam 7 milyon dolara alıcı buldu.

7 milyon dolarlık bu satış, şimdiye kadar açık artırmada satılan en pahalı dördüncü spor forması oldu. Listenin zirvesinde Babe Ruth’un “called shot” olarak bilinen forması 24 milyon dolarla yer alırken, Michael Jordan’ın 1998 NBA Finalleri forması 10.1 milyon dolar ve Diego Maradona’nın 1986 Dünya Kupası’ndaki Arjantin forması 9.3 milyon dolar ile üst sıralarda yer alıyor.