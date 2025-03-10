Koca bir devir kapanıyor! Otomotiv devi Ford Türkiye’de on binler satan o modelin fişini çekti

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ABD merkezli otomotiv devi Ford amiral gemisi olarak bilinen o modeli için üretim durdurma kararı aldı.

Türkiye on binler satan 1998 yılından bu yana yollarda olan ve büyük bir popülariteye sahip olan model için koca bir devrin sonuna gelindi.

Murat Tosun tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında 2025 yılının kasım ayı itibariye sonlanacak üretim otomobil sektöründe şaşkınlık yarattı.

Almanya'nın Saarlouis fabrikasında üretimin durmasının ardından yeni siparişler de alınmayacağı belirtildi.

ÜRETİMİ DURDURULUYOR

Dünyaca popülaritesi olan ve Ford’un amiral kalesi olan Focus modeli için üretim durdurma kararı alındı.

Ford, üretim durdurma kararı aldığı modeli için, şirket için yeterli karı getirmediği için üretimi sonlandırılacak açıklamasında bulundu.

Benzer şekilde, 2022 ve 2023 yıllarında üretimi sonlandırılan Mondeo ve Fiesta modelleri de benzer gerekçelerle emekli olmuştu. Bu modeller, müşteriler tarafından tercih edilse de, Ford’a finansal anlamda beklenen katkıyı sağlayamadı.