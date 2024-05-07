Kocaya okunacak en etkili dua! Söz dinlemeyen, huysuz, aksi eşe okunacak dualar... Eşiniz huysuz ve aksilik yapıyor, hırçın davranıyor ise sakinleştirmek için dua edebilirsiniz. Söz dinlemeyen, hakaret eden, karısına kötü davranan kocaya okunacak etkili dualar haberimizde...

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Hayattaki en büyük huzur, iyi bir eş seçimi ile gelir. Eşler arasındaki anlayış, muhabbet ve hoşgörünün bolluğu, yaşama da direkt yansır.

Kimi zaman kocaların karılarına iyi davranmamasından kaynaklı sorunlar meydana gelebilir. Bu durumu yaşayanlar, Allah'a sığınarak dua eder.

İlgili hadis-i şerif ise şu şekildedir:

"Kadın kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Hep seni hoşnut edecek şekilde davranamaz. Eğer ondan faydalanmak istersen bu haliyle faydalanabilirsin. Şayet doğrultayım dersen kırarsın. Kadının kırılması da boşanmasıdır." (Müslim, Radâ 59).

Huysuzluk yapan, hakaret eden, söz dinlemeyen, eşlerini üzen kocalara okunacak dualar mevcuttur.

Eşler arasında huzur için hangi dua okunur? Kocaya söz geçirmek için hangi dua okunur? Huysuz kocaya hangi dua okunur? Kocaya okunacak en etkili dua hangisidir? başlıklarının yanıtı haberimizde...

Kocaya okunacak dua

Bismillahirrahmanirrahim

"Allahümme elif beyne kulubina ve aslih zate beynina ve’hdina sübüle’sselami ve necnina mine’z-zulümati ile’n-nuri ve cennibe’l fevahişe ma zahare minha ve ma betane."

Allah'ım kalplerimizi birleştir. Aramızı düzelt ve bizi kurtuluş yollarına ilet. Bizi karanlıktan aydınlığa çıkar ve büyük günahların açığından da gizlisinden de uzaklaştır.

Söz dinlemeyen eşe dua

Her vakit namazından sonra 148 kere "Lâ ilâhe illâlâhü’l-Muhsî" okumaya devam edenin sözü her yerde geçerli ve sözü dinlenen biri olur.

41 gün günde 41 kez ”ve elgaytü aleyke mehabbeten minni”,

Günde 1100 kere ‘Ya zül celali vel ikram‘ okunabilir.

Kavgalı eşler için dua

"Allahümme elif beyne kulubina ve aslih zate beynina vehdina sübüles selami ve necnina minez zulümati ilen nuri ve cennibel fevahişe ma zahare minha ve ma betane."

"Ey Rabbim, kalplerimizi birleştir. Aramızı düzelterek bizi kurtuluş yollarına yönelt. Karanlıktan aydınlığa çıkar bizi Ey Allah’ım. Büyük günahların açığından ve gizlisinden sen bizleri uzak tut."

Eşlerin muhabbetini arttıran dua

Eşler arası muhabbet için; Taha süresinin 39.ncu Âyet-i 41 defa 41 gün okumaya devam edilirse muhabbet hasıl olur.