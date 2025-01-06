Kök maaş sorgulama 2025! Kök maaşım ne kadar, kaç TL?

Yağmur Dinç

Kök maaş, emekli maaşının ham hali anlamına geliyor.

En düşük aylığın altında kök maaşı olan emekliler, zam alıp almayacaklarını merak ediyor.

Kök maaş ya da kök aylık, e-devlet üzerinden “Emekli Aylık Bilgisi” kısmında aylık tutar olarak görülebiliyor.

Bu kapsamda, "kök maaş sorgulama" başlığı sıkça araştırılan konular arasında yer aldı.

Peki; kök maaş nasıl öğrenilir? Kök maaşım ne kadar, kaç TL? e-Devlet kök maaş sorgulama 2025!

KÖK MAAŞ SORGULAMA 2025

Kök maaş ya da kök aylık, e-devlet üzerinden “Emekli Aylık Bilgisi” kısmında aylık tutar olarak görülebiliyor.

E-Devlet online sitesi olan https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik-bilgisi adresine erişim sağlayın.

Kimliğimi şimdi doğrula butonuna bastıktan sonra kimlik doğrulama için istenen bilgileri (TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi) girin.

İstenilen bilgileri eksiksiz girdiğiniz takdirde otomatik olarak emekli aylık bilgisi sayfasına yönlendirileceksiniz.

SORGULAMA EKRANI