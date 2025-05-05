Kola, gazoz, soğuk çay… Serinleten içeceklere zam! İşte zamlı fiyatlar

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Hava sıcaklıkları giderek yükselirken soğuk içeceklere art arda zamlar yapılmaya başlandı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı (TBYD) Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda mayıs ayı ortalarında gazlı içeceklere yeni bir zam yapılacağı haberini paylaştı.

Havaların ısınmasıyla birlikte tüketimi artış gösteren soğuk ve gazlı içecekler arasında yer alan kola, gazoz ve soğuk çayların yer aldığı içecek gruplarında 5 TL’ye varan bir artış yapılacağı belirtildi.

Dündar tarafından paylaşılan gönderide söz konusu gazlı içeceklerin fiyatlarına da yer verildi. İşte, zamlı içecek fiyatları…

16 MAYIS’TA UYGULANACAK

Söz konusu zammın özellikle 330 ml kutu ürünler ile 1 litrelik şişelerdeki zam dikkat çekerken, yeni fiyatlar 16 Mayıs 2025 itibarıyla tavsiye edilen raf fiyatları olarak belirlendi.

Dündar’ın verdiği bilgiye göre, 330 ml Coca-Cola, Fanta, Sprite ve Zero çeşitlerinin fiyatı 40 TL’ye, 1 litrelik ürünlerin fiyatı ise 45 TL’ye yükseldi. Bazı ürün gruplarında ise fiyat artışı 60 TL’ye kadar çıktı.