Kola, meyve suyu, soda, soğuk çay… Hepsine zam geldi: İşte yeni fiyatlar

Haber Merkezi

Yaz ayları yaklaşırken soğuk içecekler zamlandı.

Türkiye Bakkallar ve Bayiler Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yaptığı son açıklamada gazlı ve meyveli içeceklerde yeni bir fiyat güncellemesine gidildiğini duyurdu.

Özellikle sıcak havalarda tüketimi artan ürünler arasında yer alan kola, meyve suyu, soda ve soğuk çay fiyatlarına gelen artış tüketicinin cebini yakacak.

YENİ FİYATLAR DUYURULDU

Erol Dündar, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni fiyat listesini de paylaştı.

İşte güncel fiyatlar: