Abone ol: Google News

Koleksiyonerler dikkat: Galatasaray'a özel para basılıyor! İşte fiyatı ve adet sayısı

Darphane, Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası basıyor. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün basacağı 5 bin adet para, 2 bin 250 liradan satışa çıkacak.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Güncelleme:
Koleksiyonerler dikkat: Galatasaray'a özel para basılıyor! İşte fiyatı ve adet sayısı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Galatasaray'ın 25. Süper Lig şampiyonluğu için hatıra parası çıkarmaya hazırlanıyor.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray üst üste 3, toplamda 25. kez şampiyonluğa ulaştı.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğuna özel hatıra parası çıkarmak için çalışmalara başladı.

2 bin 250 liradan satışa çıkacak

Sanatçı Birsen Kendirci'nin tasarladığı hatıra parası, 925 ayar gümüşten üretiliyor. 5 bin adet basılacak para, 38,61 milimetre çapında ve 31,10 gram ağırlığında olacak.

Yüksek koleksiyon değeri taşıyacak hatıra parası 2 bin 250 liradan satışa sunulacak. 

5 bin adet hatıra parası ilk satışa çıktıktan sonra iki yıl içerisinde tamamlanacak. İlk etapta 2 bine yakın para piyasaya sunulacak. Bunun da yüzde 30'luk bölümü elektronik mağaza üzerinden satılacak. Diğer kısmı da Beşiktaş'taki mağazadan satışa çıkacak.

Bilgi Haberleri