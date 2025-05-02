Koleksiyonerler peşine düştü! Bu paralara sahip olan köşeyi dönüyor: 270 bin TL’ye kadar alıcı buluyor

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Avrupa’da nadir bulunan Euro madeni paralar koleksiyoncuların gözdesi haline geldi. Papa’nın ölümünün ardından, portresi ya da arması bulunan madeni paraların değeri hızla yükselişe geçti.

Özellikle Vatikan menşeli 50 sentlik ve 2 Euro’luk madeni paralar, sınırlı sayıda basılmış olmaları nedeniyle koleksiyon dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Bugün çevrimiçi platformlarda bu paraların bazıları 200 Euro’nun (yaklaşık 8.700 TL) üzerinde fiyatlardan el değiştiriyor.

Uzmanlar, Papa’nın vefatının ardından bu paralara olan ilginin daha da artacağını ve fiyatların ilerleyen günlerde katlanabileceğini belirtiyor. Koleksiyonerler için hem manevi hem de maddi değeri olan bu sikkeler, Avrupa’da adeta yeni bir "numizmatik altına hücum" dönemini başlattı.

270 BİN TL’YE SATILDI!

Kısa sürede koleksiyonerlerin peşine düştüğü bu nadir madeni paralar arasında yer alan ve 2021 yılına ait özel basım olanlar rekor fiyatlara alıcı buluyor.

Nadirlik derecesi yüksek olan bazı madeni cent veya Eurolar, çevrimiçi müzayedelerde binlerce Euro’yu bulan fiyatlarla satışa çıkıyor. Son olarak yakın zamanda satışı yapılan ve medyada büyük yankı uyandıran İtalya'dan bir centlik bir parça, 7000 Euro’ya satılarak rekor kırdı.