Konkordato ilan etmek | Konkordato nedir, nasıl ilan edilir? Ekonomi gündeminde denk gelinebilecek bir terim olan kokordato, şirketlerin iflastan önceki son çıkış sayılır. "Konkordato ilan etmek" olarak kullanılan bu terimi yakından inceleyelim.

Editör: Yağmur Dinç

Şirketler, ekonomik olarak kötüye giden süreçlerde "konkordato" ilan etmektedirler.

Ülkemizde de sıkça duyulan bu terim, "korkodato ilanı" olarak kulaklara çalınmaktadır.

Artık borçlarını ödeyemeyecek durumda olan şirketler, iflas bayrağını çekmek istemediklerinde konkordatoya başvurur.

Konkordato, iflas etmeyi engellemeye yönelik bir çözüm sunar. Şirketler, bu yolla borçlarını yeniden yapılandırmak, alacaklılarla anlaşmak ve mali durumlarını düzeltmek ister.

Şimdi bu terime daha yakından bakalım...

KONKORDATO NEDİR

Konkordato, borçlu bir kişinin veya bir şirketin, borçlarını ödeyemediği durumlarda, alacaklılarıyla yapılan bir anlaşmadır. Bu anlaşma, borçlunun mali durumunu düzenleyerek, iflas etmeden borçlarını ödemesine olanak sağlar.

HANGİ DURUMLARDA

1-Şirket, mevcut borçlarını ödeyemeyecek durumda ise, yani kısa vadeli borçlarını karşılayacak likiditeye sahip değilse.

2- Şirketin nakit akışında ciddi problemler yaşıyor ve günlük operasyonlarını sürdürecek yeterli parası yoksa.

3- Mali tablolarında sürekli zarar gösteriyor, borçlar öz kaynakları aşmış veya şirketin genel mali sağlığı kötü durumda ise.

4- Yüksek Borç Yükü: Borçların toplamı, şirketin gelirlerinin çok üzerinde ve bu borçları yönetmekte zorlanıyorsa.

5- Şirketin üzerine icra takipleri başlatılmışsa ve borçlar artıyorsa.

KONKORDATO NASIL İLAN EDİLİR

1- Borçlu, konkordato talebiyle mahkemeye başvurur. Bu başvuru, borçlunun mali zorluklarını ve borçlarını nasıl ödemeyi planladığını içerir.

2- Mahkeme, başvuruyu değerlendirirken, borçluya geçici bir süre tanıyabilir. Bu süre içinde, borçlu ödemelerini yapamazsa bile alacaklıların icra takibi yapması engellenir.

3- Borçlu, alacaklılarıyla müzakerelerde bulunarak bir konkordato projesi hazırlar. Bu projede, borçların nasıl ödeneceği, ne kadar bir kısmının ödeneceği gibi detaylar yer alır.

4- Alacaklılar, sunulan projeyi değerlendirdikten sonra onaylar. Genellikle, alacaklıların çoğunluğunun bu projeyi kabul etmesi gerekir.

5- Onaylanan konkordato projesine göre borçlu, belirli bir süre içinde borçlarını ödemeye başlar.