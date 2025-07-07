Konkordato talebi reddedildi! Türkiye’nin en büyük çivi üreticisi iflas bayrağını çekti

Manisa’nın Salihli ilçesinde hizmet veren Türkiye’nin en büyük çivi üreticileri arasında yer alan Tenekecioğlu Uluslararası Dış Ticaret ve Lojistik A.Ş.’nin geçtiğimiz aylarda yaptığı konkordato başvurusu reddedildi.

Alaşehir Ticaret Muüdürlüğü’ne kayıtlı olan üreticinin borçlarını ödeyememesi nedeniyle yaptığı konkordato başvurusunun reddedilmesinin ardından iflas bayrağı çekildi.

Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan konkordato talebine, 30 Haziran 2024 tarihinden itibaren şirkete 1 yıl süreyle kesin mühlet tanımıştı.

Ancak bu süreç içerisinde şirketin mali durumunda iyileşme sağlanamayınca, mahkeme konkordato tasdik talebini reddetti.

İFLAS KARARI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!

Mahkeme kararında, iflas kararının kesinleşmesi beklenmeksizin yürürlüğe girmesi gerektiği belirtildi. Bu kapsamda, iflas durumu ve tedbirlerin kaldırıldığı bilgisi ilgili kurumlara müzekkere ile bildirilecek.

Mahkemenin iflas kararının ardından, Manisa İcra İflas Müdürlüğü nezdinde iflas ve tasfiye işlemleri yürütülecek. İcra ve İflas Kanunu’nun 166. maddesi uyarınca yapılacak ilanla birlikte şirketin resmî olarak tasfiye süreci başlatılacak.