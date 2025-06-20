Konserveleri hazırlayın! BİM’e derin dondurucu çeşitleri geliyor: İşte fiyatları…

Türkiye’nin en yaygın market zincirlerinden biri olan BİM, her hafta olduğu gibi 27 Haziran 2025 tarihli aktüel ürünler kataloğuyla da müşterilerinin beğenisini kazanmayı hedefliyor.

Uygun fiyat politikası ve zengin ürün çeşitliliğiyle öne çıkan BİM, önümüzdeki hafta raflarına teknoloji ürünlerinden ev eşyalarına, çocuklara yönelik oyuncaklardan günlük ihtiyaçlara kadar geniş bir ürün yelpazesi sunacak.

Katalogda, televizyon modellerinden akıllı telefonlara, farklı klima çeşitlerinden derin dondurucuya kadar pek çok elektronik ürün dikkat çekiyor.

Ayrıca, seyahat ve tatil hazırlıkları için valiz çeşitleri, bebekler için özel ürünler ve çocukların eğlencesini artıracak akülü arabalar ile oyuncaklar da müşterilerin tercih edebileceği seçenekler arasında bulunuyor.

İşte BİM 27 Haziran indirim kataloğu: