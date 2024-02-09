Konuşurken "ııı" dememizin nedeni bakın neymiş... Konuşurken kelimelerinizin arasında "ııı", "eee" gibi sesler kaçtığını fark etmişsinizdir. Bakın sebebi ne imiş...

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İnsanın kendini doğru ifade edebilmesi, düzgün ve anlaşılır konuşmasından geçer.

Konuştuğunuz esnada temiz bir dil kullanmak önemlidir. Ancak araya "eee", "ııı", "şey" gibi sözcükler kaçıyorsa, bu pek mümkün olmayabilir.

Konuşurken bilinçsizce çıkardığınız sesler, karşılıklı konuşmalarda rahatsız edici olabilir.

Boşlukları doldurmak için kullandığınız gereksiz kelimeler, iyi bir konuşmacı olmanızı engeller.

Peki, konuşurken neden "ııı" deriz? Bakın altında yatan sebep neymiş...

İşte sebebi

"ııı" gibi sesler, insanlar arasında iletişim sırasında sıklıkla kullanılan doldurma sözcüklerdir veya dolgusal bir ifadedirler.

İnsanlar, konuşurken bazen bu tür sesleri kullanarak konuşma akışını sürdürürler veya düşüncelerini organize ederler. Bu tür sesler, beyin düşünceleri organize ederken veya yeni bir fikri ifade etmeye çalışırken araya girer.

"ııı" gibi sesler, bir kişinin konuşma sırasında kısa bir ara verdiği veya düşünme sürecine girdiği anlamına da gelebilir. Bu tür sesler, doğal bir konuşma sırasında insanlar arasında yaygın olarak kullanılan bir davranıştır.