Konutun en pahalı olduğu iller belli oldu! İstanbul zirveyi kaptırdı

Haber Merkezi

Türkiye’de son yıllarda konut fiyatlarında belirgin bir artış yaşanırken birçok kişi için ev sahibi olma hayalleri erteleniyor.

Son 4 yılda ev fiyatlarının tavan fiyatlarında yaşanan artışın en büyük nedenlerinden biri olarak enflasyonda yaşanan yükseliş gösterilirken konut satışının en pahalı olduğu iller ortaya çıktı.

Yapılan araştırmalar sonucunda metropol şehirler ve Ege kıyı şeridinde fiyatlar Türkiye ortalamasının üzerine çıkarken bakın en pahalı konut satışlarında zirvede hangi il yer alıyor.

KONUTLAR O ŞEHİRLERDE ATEŞ PAHASI

1 – Muğla: 6.338.700 TL

2 – İstanbul: 4.476.500 TL

3 – Aydın: 3.997.300 TL

4 – İzmir: 3.857.900 TL

5 – Çanakkale: 3.817.400 TL

6 – Antalya: 3.796.900 TL

7 – Balıkesir: 3.471.800 TL

8 – Edirne: 3.015.300 TL

9 – Sinop: 2.991.500 TL

10 – Bartın: 2.979.100 TL