Konya diyenler yanıldı! Türkiye’de en fazla cami bakın hangi ildeymiş…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), en fazla camisi bulunan illeri açıkladı ve merakla beklenen sıralama sonuçları gün ışığına çıktı.
Ülkemizdeki en fazla camiye sahip olan 10 ilin sıralamasında birinci olan şehir büyük bir sürprize imza attı.
Listenin başında yer alan bu şehri takip eden diğer şehirler de dikkat çekici.
Ankara, İstanbul, Konya, Samsun gibi büyük şehirlerin sıralamadaki yerleri ise oldukça ilginç.
İşte Türkiye’de en fazla camiye sahip olan ilk 10 şehir…
En fazla cami o şehirde!
TÜİK, Türkiye’de en fazla cami olan şehirleri sıraladı. İşte ilk 10 şehir:
1- İstanbul: 3555 cami
2- Konya: 3255
3- Ankara: 3199 cami
4- Samsun: 2751 cami
5- Kastamonu: 2605 cami
6- Antalya: 2306 cami
7- Ordu: 2123 cami
8- Diyarbakır: 2079 cami
9- Urfa: 2107 cami
10- Trabzon: 2069 cami