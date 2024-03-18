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Konya diyenler yanıldı! Türkiye’de en fazla cami bakın hangi ildeymiş…

Konya diyenler yanıldı! Türkiye’de en fazla cami bakın hangi ildeymiş… TÜİK'in son verilerine göre Türkiye'de en fazla camiye sahip olan iller belirlendi. Bakın ilk sırada hangi şehir var. Konya diyenler yanıldı.