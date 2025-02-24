Konya elektrik kesintisi! 24 Şubat 2025 MEDAŞ elektrik kesinti listesi

24 Şubat 2025 Pazartesi günü Konya'nın farklı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı açıklandı.
MEDAŞ, Konya'da yaşanacak elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden vatandaşlara duyuruyor.
Konya'da yaşayan vatandaşlar elektrik kesintilerini önceden öğrenerek mağduriyet yaşamamak istiyor.
MEDAŞ, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü Konya'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını paylaştı.
Peki, Konya'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte bugün Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
Meram Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (MEDAŞ) yapılan açıklamaya göre Konya'nın farklı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak.
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