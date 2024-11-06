Konya elektrik kesintisi! 6 Kasım 2024 MEDAŞ elektrik kesinti listesi

MEDAŞ, şehirde yaşanacak elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden vatandaşlara duyuruyor.
6 Kasım Çarşamba günü Konya'nın farklı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı açıklandı.
Konya'da yaşayan vatandaşlar elektrik kesintilerini önceden öğrenerek mağdur olmamak istiyor.
MEDAŞ, 6 Kasım Çarşamba günü Konya'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını paylaştı.
Peki, Konya'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte Çarşamba günü Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
Meram Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (MEDAŞ) yapılan açıklamaya göre Konya'nın farklı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak.
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